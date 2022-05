Termini di Massa Lubrense piange la scomparsa della 77enne Anna Persico

Termini di Massa Lubrense in lutto per la scomparsa della 77enne Anna Persico che lascia nel dolore il marito Antonino Pollio, i figli Enzo, Bruno e Mauro, la nuora Brunella, i cari nipotini, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

Il rito funebre sarà celebrato domenica 8 maggio alle ore 16.00 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Croce in Termini.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari ai quali porge le più sentite condoglianze.