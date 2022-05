Termina l’esperienza del Sant’Agnello U14 al Torneo delle Sirene. Il Club costiero annuncia: “È finita la grande manifestazione dell’ ottava edizione del torneo delle SIRENE MSC CUP per i nostri ragazzi dell UNDER 14 , giocare e confrontarsi con società importanti di settore giovanile selezionato di tutta Italia ed avere la possibilità di sfidare anche società blasonate come la FC INTER è qualcosa che difficilmente si dimenticherà…La società è orgogliosa di voi, dei vostri sacrifici e soprattutto di come avete affrontato questa ESPERIENZA. RICORDATE SEMPRE CHE IL CALCIO È UN GIOCO… DIVERTITEVI!”.