Segnalazione di Maurizio Vitiello – Festa della Mamma.

8 maggio 2022 – Cheesecake alla Fragola di Teano dei Pastrychef Mauro Diana e Maria Concetta Di Caprio come dedica di amore a tutte le Mamme, ma anche Lievitati a forma di Cuore, Mousse ai frutti esotici e Macarons

Foto 2 di 2



Cosa non si regalerebbe alla mamma, per omaggiare la sua festa l’8 maggio 2022, spaziando da un gioiello a un abito lussuoso, ma da sempre, rimanendo con i piedi per terra, ciò che non può mancare è un dolce delizioso per onorare la Festa della Mamma.

Quest’anno poi, finalmente tra il dolce e l’esclusività di un regalo fuori dal comune c’è un parallelo diretto, grazie alle creazioni dei pastrychef Mauro Diana e Maria Concetta Di Caprio, che non hanno dubbi, la mamma va festeggiata al meglio.

Un lavoro di squadra sotto il marchio Mauro Diana Patisserie, e una sede a Teano, culla di tradizioni e prodotti ottimi per rendere i dolci frutto del territorio, a km zero, dove i profumi in prossimità della pasticceria sono già un biglietto da visita e un richiamo irrinunciabile. Cosa che non fa desistere nemmeno chi è lontano, grazie alle ordinazioni telefoniche e le spedizioni, ovunque siano.

Parliamo di una Cheesecake speciale, rivisitata per l’occasione con una base frolla alla vaniglia, e resa ancora più gustosa grazie alle fragole locali, abbellita poi da Gelèe che confeziona e rende il dolce di grande bellezza.

Una ricetta segreta dove non mancano ingredienti e lavorazioni che fanno la torta unica.

Ma non finisce qui per chi non rinuncia alla torta a forma di cuore, la pasticceria ha preparato dei lievitati con frutta fresca di stagione, una delizia, e ancora mousse ai frutti esotici, e le piccole tortine con base frolla e cremoso allo yogurt.

Ce n’è per tutti i gusti, insomma, ma attenzione piovono le ordinazioni ed è quasi tutto esaurito.

Magari una gita a Teano potrà essere occasione domenicale almeno per la colazione, anche quella a tema Festa della Mamma, con lievitati da colazione a cuore, biscotti di frolla con dedica, e naturalmente i delicatissimi Macarons, per rendere la giornata indimenticabile.

Insomma, da gustare.