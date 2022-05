“Sulla Strada in Sicurezza”: il servizio del Tgr sulla manifestazione di Sorrento. Ieri, sabato 21 maggio 2022, a partire dalle ore 10.30 a Sorrento, in Piazza Veniero, si è tenuta la manifestazione “Sulla Strada in Sicurezza”, organizzata dai familiari delle vittime di violenza stradale.

Sulle strade italiane, ogni giorno, si contano 9 morti e 661 feriti. Un problema che, come sottolineato dall’Aifvs, l’associazione italiana familiari e vittime della strada, richiama alla responsabilità sia degli utenti che delle istituzioni.

A Sorrento sono scesi in piazza i rappresentanti dei Comuni dell’area, associazioni, forze dell’ordine, dirigenti scolastici e studenti. Tutti guidati da Sonia Fusco ed Erminia Capriglione, madri di Fernanda Marino e Pietro Villani, e Francesco Gargiulo, padre di Cristiano.

“Mesi fa mia figlia perdeva la vita in un incidente sulla statale amalfitana. Purtroppo un incidente evitabile, perché un automobilista non ha rispettato il semaforo rosso”, ha detto ai microfoni del Tgr Sonia Fusco, tra i promotori del corteo che ha sfilato per ricordare a tutti quanto sia urgente la cultura del rispetto del codice della strada.

Negli ultimi due anni, in Campania sono state circa 400 le vittime della strada e migliaia di feriti gravi ed invalidi. E non sempre si riesce ad avere giustizia. “Non abbiamo mai avuto risposte concrete finalizzate a far sì di poter elaborare un dolore così grande in maniera diversa”, ha detto Francesco Gargiulo, il papà di Cristiano.

“Crediamo che bisogni lavorare tutti insieme, enti, associazioni, istituzioni, anche singoli cittadini, per la promozione di una cultura della sicurezza stradale”, ha concluso Erminia Capriglione, mamma di Pietro.

La manifestazione lancia un appello ad intensificare iniziative come il progetto sulla sicurezza Icaro, che la polizia stradale rivolge ai più giovani: “Mi sento di dire di avere un corretto uso del cellulare, di avere sempre le cinture allacciate, caschi allacciati e soprattutto luci accese. Il rispetto delle regole è fondamentale per salvaguardare la propria e la vita altrui”, si è raccomandato il comandante della polizia stradale di Sorrento, Giovanni Scicolone.