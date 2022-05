Il Comitato Tuteliamo la Costiera amalfitana, nato contro il depuratore che convoglierebbe i rifiuti reflui su mezza Costa d’ Amalfi nel Demanio, zona verde di Maiori , in pratica il comitato “No Dep” ci ha inviato un comunicato che mette in evidenza delle notevoli contraddizioni del primo cittadino, una vicenda che sconcerta questa nata dopo le inchieste della Procura della Repubblica di Salerno, che ha visto coinvolto anche l’Ausino, per la mancanza del depuratore in vari comuni, da Praiano a Ravello, ancora oggi la situazione non è risolta ecco il comunicato

Nell’edizione del 28/05/2022 del TG3 Campania, è stato intervistato il Sindaco di Maiori sulla nota (e triste) vicenda del depuratore consortile di Maiori.

Dal servizio di evince subito che è convinzione comune, anche della redazione del TG3, che i lavori potranno partire immediatamente, visto il rigetto, da parte del TAR Campania, del ricorso adito dalla ditta seconda classificata nella gara d’appalto. Il Sindaco invece ha prontamente ribadito che subito partirà invece … la richiesta dei necessari permessi.

Qui sorgono spontanee alcune domande.