Stefano e Belen, la gita romantica in yacht a Castellammare di Stabia. Stefano De Martino è tornato a Castellammare di Stabia, per un giro sulla sua barca, come fa spesso. Questa volta, però, non è da solo. Insieme a lui, a passeggio sulla banchina del porto stabiese, anche Belen. Senza figli al seguito, la coppia si è regalata una gita romantica, completata da un pranzo vista mare.

Dopo mangiato, la gita in barca sullo yacht di proprietà di De Martino, solitamente ormeggiata proprio a Castellammare di Stabia, e che porta il nome del figlio Santiago.

A testimoniare il tutto i social: i due hanno condiviso alcune storie sui rispettivi profili Instagram che non hanno lasciato spazio a dubbi. Quando, però, Belen è stata avvistata a Castellammare era sola, Stefano è rimasto sullo yacht.