SS 163 – Costiera Amalfitana – Parcheggio selvaggio con pericolo d’ incidente

Arriva proprio oggi due maggio 2022 una segnalazione in redazione

Buon giorno invio foto di numerosi veicoli parcheggiati in zone dove cone da foto ci sono cartelli di rimozione. Questi veicoli occupano anche la carreggiata e sono molto periclosi per chi guida.La domanda è in previsione anche di un estate affollata perché non prendere provvedimenti ora

Pochi minuti fa una nuova segnalazione da Laurito a Positano, verso Praiano. Poi in genere arrivano segnalazioni dal Fiordo di Furore alla Grotta dello Smeraldo a Conca dei Marini , verso il bivio per Agerola, e dopo Amalfi a Castiglione di Ravello , fra Atrani e Minori un vero slalom fra auto in sosta e così via fino a Salerno .

Le auto in sosta sono anche, secondo quanto ci riferiscono molti autisti della SITA, uno dei principali intralci al traffico .