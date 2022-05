Sport, Campionati italiani di sollevamento pesi: fioccano premi per i giovanissimi di Agerola

A Roma si sono tenuti i Campionati italiani di Pesistica under 15 nella giornata di oggi, domenica 15 maggio e ieri. Dal Campionato Agerola registra ancora risultati straordinari: la Steel Bull non smette mai di stupirci. I nostri atleti ancora una volta ci esaltano e ci rendono felici e orgogliosi. Società Steel Bull A.S.D – 3°Classificata in Italia a squadre Femminili. Esse Sara – Campionessa italiana under 15 con un totale di 121 kg sollevati, categoria 81kg. Emma Criscuolo – Campionessa italiana (per la seconda volta) under 15 con un totale di 139kg sollevati, categoria 71kg. Fabrizio Oppedisano – quinto Classificato ai campionati Italiani Under15 cat 61kg, sebbene ancora Under13.