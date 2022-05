Sospesi i lavori di nuova pavimentazione lungo la SS163, tra Positano e Praiano

CAMPANIA, ANAS: LUNGO LA SS163 “AMALFITANA” SOSPESI I LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE – IN CORSO IN ORARIO NOTTURNO – TRA POSITANO E PRAIANO, IN PROVINCIA DI SALERNO

I lavori di nuova pavimentazione, in corso in orario notturno da parte di Anas lungo la strada statale 163 “Amalfitana”, sono sospesi a seguito di una specifica richiesta pervenuta da parte del Comune di Positano; il necessario atto amministrativo con l’impresa esecutrice è stato formalizzato quest’oggi.

L’Amministrazione Comunale ha infatti chiesto ad Anas – per ragioni legate agli spostamenti turistici ed alla conseguente ricaduta economica per le attività notturne della zona – di poter posticipare le attività lavorative, sebbene queste fossero programmate in orario notturno compreso tra le 22.00 e le 7.00, mediante istituzione del senso unico alternato, allo scopo di minimizzare i disagi.

Anas, accogliendo quindi tale richiesta nello spirito della consueta buona collaborazione con i Territori, ha quindi posticipato l’esecuzione delle rimanenti attività lavorative al periodo compreso tra fine settembre ed inizio ottobre prossimi venturi.