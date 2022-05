Sorrento, XI Convegno di Reumatologia Penisola Sorrentina, Comentale “Con il Covid insorgenza di nuovi sintomi”. Arriva anche il Console del Benin

Grande attesa a Sorrento per l’XI Convegno di Reumatologia Penisola Sorrentina – Monti Lattari: domani Venerdì 27 e sabato 28 maggio 2022, a Sorrento, presso il Grand Hotel Vesuvio, in via Nastro Verde 7, si terrà il IX Convegno di Reumatologia della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari. Le malattie reumatologiche autoimmuni rappresentano un importante problema sanitario del nostro tempo per la loro elevata prevalenza, la disabilità che può derivarne, il significativo incremento di mortalità ad esse associato.

E’ una grande soddisfazione tornare finalmente in presenza, chiediamo per il Covid quali conseguenze vi sono state a tal proposito sentiamo il dottor Francesco Comentale noto e stimato reumatologo “Insorgenza di nuovi sintomi reumatici un aumento considerevole nella seconda ondata , è probabile che le condizioni di immunodepressione dei pazienti abbia favorito questa problematica . Il trattamento di questi sintomi post covid risulta molto difficoltoso , fino a quando non si capirà bene tutti gli effetti di questa pandemia. Il convegno sarà molto importante, con esperti di alto livello in tutti i settori”

Sono previste anche importanti autorità politiche che riceverà il sindaco Massimo Coppola, fra queste il console del Benin a Napoli Giuseppe Gambardella

Per quanto riguarda le problematiche derivanti dalle patologie reumatiche . Il coinvolgimento dell’apparato muscolo-scheletrico è solo un aspetto di queste condizioni patologiche, la cui gestione richiede un approccio multidisciplinare e il coinvolgimento di diversi specialisti.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un costante progresso nella conoscenza dei meccanismi patogenetici responsabili di tali malattie che si è tradotto nella realizzazione di farmaci sempre più efficaci e mirati nella loro azione terapeutica.

Il Congresso, avvalendosi della partecipazione di autorevoli esperti reumatologi riconosciuti a livello internazionale nonché di specialisti di altre discipline, si propone di mettere a punto le più recenti acquisizioni e gli aspetti più innovativi in ambito terapeutico nelle principali malattie reumatologiche autoimmuni.

Ampio spazio sarà dato alla identificazione della strategia terapeutica ottimale e all’utilizzo appropriato dei diversi farmaci biotecnologici di cui oggi disponiamo.

Adeguato risalto verrà dato agli effetti della pandemia da COVID-19 su queste condizioni patologiche e sulla loro gestione clinico-terapeutica.

Qui l’allegato.