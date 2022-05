Sorrento / Vico Equense, incidente a Punta Scutolo. Panda contro camion. Puntualmente come ogni mattina diamo notizie sulla viabilità della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, incidenti e traffico oltre a essere notizie di cronaca, sono notizie di pubblica utilità che Positanonews vuole dare ai propri lettori . Ci limitiamo alla S.S. 145 e la Meta Amalfi fino a Castellammare di Stabia verso Napoli e in Costiera da Positano, Praiano, Amalfi e Ravello fino a Cetara e Vietri verso Salerno.

Questa mattina alle 7 un incidente di un’auto Panda contro un camion, ferito il conducente dell’auto è stato soccorso dal 118. Si consiglia la deviazione verso Alberi. Questa mattina il traffico è ancora bloccato per L’intervento dei soccorsi impegnati a riportare la situazione alla normalità. Sul posto le forze dell’ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Entro le 8 il traffico dovrebbe tornare alla normalità.

Il conducente ha riportato più traumi nell’impatto non è considerato in pericolo di vita. Solo lunedì mattina una donna, Ausilia Apuzzo, è stata travolta e uccisa da un tir a Sant’Agnello e il pensiero è andato a lei. Abbiamo chiesto ai sindaci , in maniera dura e provocatoria, di voler applicare le idee che ci confidò il compianto assessore di Sant’Agnello Paolo Castellano. Perlomeno qualcosa, dal senso unico, alla deviazione per Sant’Agata e Massa Lubrense dei mezzi pesanti, sicuramente grandi autobus e grandi mezzi vanno vietati sul Corso Italia, pensare almeno a fasce orarie.