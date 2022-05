Sorrento, via la bando per ricostruire la scuola di Cesarano. Demolire e ricostruire la scuola di Cesarano è l’oggetto della gara di appalto bandita dal Comune di Sorrento. I lavori, per un totale a base d’asta di un milione e 760mila euro circa, sono per la maggior parte (un milione e 640mila euro) frutto di un finanziamento concesso dalla Città metropolitana di Napoli. La restante quota di 120mila euro, invece, è a carico delle casse comunali.

Per l’esecuzione degli interventi si stima sarà necessario poco meno di un anno dalla firma del contratto con la ditta aggiudicataria. Le offerte andranno presentate tramite la piattaforma “Tuttogare”, cui aderisce il Comune di Sorrento.

A distanza di oltre otto anni dalla chiusura della scuola, frequentata da circa 150 bambini di materna ed elementari, avvenuta nel mese di marzo del 2014 a causa di carenze strutturali che non ne garantivano la stabilità, è stata quindi indetta la gara di appalto per le opere che dovranno restituire ai bambini della frazione di Cesarano la loro scuola.