Sorrento, venerdì 6 maggio modifica temporanea della circolazione stradale in Via dell’Accademia per lavori

Sorrento. Venerdì 6 maggio saranno realizzati interventi di manutenzione urgenti delle facciate della palazzina sito al civico 36. Per tali motivi il Comune, con Ordinanza n. 125/2022, istituisce dalle ore 08.00 alle ore 14.00 di venerdì 6 maggio 2022 il divieto di transito veicolare e pedonale con interdizione completa alla circolazione in Via dell’Accademia, nel tratto di strada compreso fra l’incrocio con Via T. Tasso e l’incrocio con Vico I Fuoro.