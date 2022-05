Sorrento, terminato il corso di educazione ambientale: bambini nominati “Piccole Guardie Ambientali”. “E’ stata una grande gioia essere presente a Villa Fiorentino con Penisolaverde e Pasquale Parente che ha curato i corsi di educazione ambientale presso tutte le classi prima e seconda delle scuole primarie di Sorrento – ha fatto sapere il Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, da sempre in prima fila per l’ambiente -. A fine di questo percorso tutti i bambini sono stati nominati “piccole guardie ambientali” con la consegna di un portachiavi realizzato con bucce di mela. E’ bello vedere tanti bambini della nostra città emozionarsi oltre ad essere attenti alle tematiche ambientali del territorio. Dobbiamo partire dalle nuove generazioni per un reale cambiamento nella nostra società. L’importante è crederci sempre e perseverare in queste politiche virtuose.

