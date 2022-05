Sorrento: Stamattina l’appuntamento di educazione ambientale e culturale organizzato dal liceo artistico

Sorrento. Si è svolto questa mattina un appuntamento di educazione ambientale e culturale organizzato dal Liceo Artistico, Musicale e Professionale Francesco Grandi diretto dal dirigente scolastico Daniela Denaro e dal Comune di Sorrento. I ragazzi dell’indirizzo professionale guidati dalla docente di metodologia Anna Sabatino, ideatrice dell’iniziativa e dalla docente di Lettere, Mara Vinaccia, dopo aver effettuato una piccola passeggiata dalla sede dell’istituto nei locali adiacenti al Chiostro di San Francesco, costeggiando una parte delle antiche mura cittadine e passando attraverso la porta antica di accesso a Marina Grande, si sono recati presso il borgo dei pescatori di Sorrento.

Con il Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento Luigi Di Prisco, dopo un excursus sull’articolazione dell’asse murario antico cittadino, i ragazzi del Liceo Artistico (IPIA) hanno effettuato una pulizia di alcune zone dell’arenile e successivamente sono stati analizzati i materiali raccolti per discutere sull’impatto che essi hanno sull’ecosistema marino.

Con la partecipazione di un gruppo di pescatori di Marina Grande, gli studenti si sono soffermati ad analizzare gli effetti che provoca all’ambiente l’abbandono in mare di alcune attrezzature legate alla pesca (come le cosiddette reti fantasma e le nasse in plastica).

“E’ essenziale avvicinare i ragazzi oggi più di ieri a queste tematiche affinché diventino sentinelle attive a tutela e a difesa dell’ambiente. Spero che con l’avvio dell’appuntamento odierno si possa procedere ad organizzare un progetto organico e comprensoriale, che coniughi il tema l’ecosostenibilità con la tutela delle bellezze culturali del nostro territorio”. Questa è la dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco al termine dell’iniziativa.