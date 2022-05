Sorrento, Rosario Fiorentino: “Dignità dei lavoratori al primo posto, il reddito di cittadinanza non c’entra con la difficoltà di trovare personale”. Oggi, domenica 1 maggio 2022, abbiamo incontrato a Sorrento Rosario Fiorentino, figura molto rilevante in città in quanto ex vicesindaco ed esponente sindacale e rappresentante di Flaica CUB.

“La prima questione che noi, per la giornata della Festa del Lavoro, poniamo al centro è la dignità dei lavoratori e contratti a tempo pieno. Questa è la prima richiesta. Poi la destagionalizzazione, puntare a lavorare di più e soprattutto lavorare con qualità. Quindi, con garbo, ma devo rispondere ai presidenti delle varie associazioni di categoria datoriali, che dicono due cose inesatte: una sulla questione di non trovare il personale per il reddito di cittadinanza e l’altra che gli extracomunitari hanno salvato il turismo”, ha affermato.

“C’è un pressappochismo di chi si permette di dire certe parole, perché significa che di qui a qualche anno, se va avanti la politica del mettere delle pezze per andare avanti, si peggiorano le condizioni di qualità. Noi dobbiamo rendere appetibile ai lavoratori, al mondo del lavoro, ai giovani, il mondo del turismo, la filiera del turismo. I lavoratori si devono sentire appagati, devono essere riconosciuti professionalità, competenze e soprattutto uno stipendio dignitoso”.

“Qui ci sono imprenditori che hanno iniziato, con sacrifici soprattutto sul piano aziendale, ad inserire dei meccanismi che servono a migliorare la qualità della vita, ma soprattutto far mantenere ai lavoratori quel sorriso, quel livello di ospitalità, di accoglienza, che ci ha resi famosi nel mondo. Noi abbiamo un elemento fondante che è la qualità del nostro turismo, è la forza lavoro. Se noi disperdiamo questo aspetto da qui a qualche anno avremo delle forti ripercussioni in termini di lavoro e di utilizzo degli impianti e di turismo”, ha concluso.