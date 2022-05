Sorrento: Rolex Cup, chiusa 8 giorni la strada per il porto. Arrivano gli yacht che parteciperanno alla Rolex Tre Golfi Sailing Week, dunque un’ordinanza del comandante della polizia municipale, Rosa Russo, sulla base della relazione del tenente Giuseppe Coppola conseguente alla richiesta degli organizzatori della manifestazione, chiude la strada per il porto di Sorrento.

Da sabato 14 a tutto sabato 21 maggio, è imposto il divieto di transito in via Luigi Di Maio a partire da piazza Sant’Antonino. Inoltre, negli stessi giorni ed orari, lungo via De Maio ed anche in piazza Marinai d’Italia scatta il divieto di sosta.

Da lunedì a sabato, invece, in deroga al divieto in vigore, è consentito il transito dei mezzi pesanti asserviti alla manifestazione velica, oltre i limiti di portata e di sagoma previsti dalle disposizioni vigenti, su via degli Aranci e sui tratti stradali di collegamento all’area portuale, in ogni caso con l’ausilio di veicolo di staffetta che dovrà esporre ed attivare i prescritti dispositivi di segnalazione luminosa e visiva.

Viene infine concessa l’intera area centrale di piazza Veniero fino a sabato 21 all’organizzazione dell’evento, per l’esposizione di un’imbarcazione di classe olimpica Flying Dutchman, denominata Helen, che reclamizza la manifestazione velica, su relativo rimorchio, autorizzato nel contempo alla sosta ed al transito nell’area pedonale urbana di corso Italia, da via degli Aranci.