Sorrento: riunione dell’ex sindaco Cuomo con il suo gruppo, si pensa alla ricandidatura in vista della sentenza su Marco Fiorentino? Da voci di corridoio l’ex sindaco si sarebbe visto col suo gruppo di riferimento, con il Ponte di Ponticorvo, per valutare il da farsi nel caso di esito negativo sulla vicenda del ricorso contro le elezioni per la posizione di incompatibilità di Marco Fiorentino. Come è noto passati i due anni viene meno il divieto del doppio mandato e al momento non c’è nessuno che sembra poter contrastare Massimo Coppola, sarà così?