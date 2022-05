Sorrento: rissa e coltellate nel centro storico, denunciate tre donne ed un altro uomo. I fatti risalgono allo scorso primo maggio, quando un 29enne di Pimonte fu accoltellato a Sorrento in seguito ad una rissa scoppiata all’interno di un locale di via Santa Maria della Pietà, a pochi passi da Piazza Tasso.

Quella notte, per futili motivi, si scontrarono due gruppi: uno proveniente dalla zona collinare di Gragnano e da Pimonte, l’altro di Castellammare di Stabia. Dopo una zuffa nella discoteca, le due fazioni si scontrarono anche all’esterno. Tra spintoni, pugni, calci e colpi proibiti, delle donne si lanciavano addirittura le scarpe. Poi spuntò un coltello secondo la ricostruzione dei carabinieri, nel corso di indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, nelle mani del 21enne Baldassarre Genovese, che colpì il giovane di Pimonte e si diede alla fuga, per costituirsi dopo dieci giorni di latitanza. Deve rispondere di tentato omicidio. Per rissa aggravata erano già stati arrestati e poi scarcerati un 29enne ed un 27enne e denunciato un 24enne, anch’egli ferito, tutti di Pimonte. Deferiti anche un 41enne ed un 38enne di Castellammare.

Adesso sono state denunciate anche le tre donne ed un altro giovane di Gragnano. Tutti dovranno rispondere di rissa aggravata.