Sorrento, rifacimento segnaletica in centro: ecco i divieti da questa sera

Il comune di Sorrento ha manifestato l’esigenza di provvedere al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale deteriorata su alcune vie e Piazze del territorio comunale. Il dipartimento di Polizia Municipale ha dunque ritenuto opportuno istituire un divieto di sosta per evitare che tale segnaletica orizzontale venga deteriorata dal continuo transito dei veicoli prima che la vernice sia perfettamente asciutta. I tecnici del comune hanno così predisposto l’ordinanza numero 159 del 24 maggio 2022 con la quale si istituisce il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per rifacimento segnaletica orizzontale sul tratto di strada del Corso Italia compreso tra Piazza Tasso e l’incrocio con via De Curtis dalle ore 22:00 di questa sera del 26 maggio alle ore 05:00 del 27 maggio 2022.