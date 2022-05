Sorrento ( Napoli ) . Facciamo una considerazione la notizia che un sensitivo era fra i membri dello staff del sindaco Massimo Coppola ha fatto clamore, ma non significa assolutamente che la persona in questione non avesse i requisiti o non sia adatto a un ruolo di comunicazione . Parliamo di Raffaele Guida in arte “Lello il sensitivo” scelto col giornalista Francesco Di Maio nello staff del primo cittadino . Non è solo uno di quei personaggi che sulle tv locali leggono le carte per dispensare ai telespettatori consigli sulla loro vita sentimentale ed il lavoro, ma aveva un curriculum tale da farlo scegliere sui 27 partecipanti al bando per un contratto part time da 18 ore settimanali. Guida era indicato per esperienze televisive anche con precedenti e autorevoli collaborazioni istituzionali. Quindi al di là della curiosità delle sue precedenti passioni, fra l’altro esercitate legittimamente e onestamente, non c’era di fatto nulla di male. In ogni caso Guida aveva rinunciato all’incarico già da due giorni.