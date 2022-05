Sorrento / Positano grandi emozioni con il memorial “Calciamo Insieme” per Fernanda

Tante emozioni oggi a Sorrento per il memorial “Calciamo Insieme” per Fernanda. Dopo due anni, finalmente è tornato il Memorial “Calciamo Insieme”, questa volta nel ricordo della nostra Fernanda Marino, la giovane studentessa del liceo “Salvemini” di Sorrento, di origini della frazione Montepertuso di Positano, che ha perso la vita in un tragico incidente sulla Statale 163.

Cinque istituti superiori della costiera sorrentina, il liceo “Salvemini”, il liceo “Grandi” e il “San Paolo” di Sorrento, il liceo “Marone” di Meta e il “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, daranno vita alla 17esima edizione del torneo che si terrà oggi 28 maggio al Campo Italia di Sorrento.

Si tratta di una kermesse sportiva patrocinata dal Comune di Sorrento, che sarà trasmessa – dalle 9:30 – in diretta sul canale Youtube “Calciamo insieme Sorrento”.

Un modo per coniugare sport, aggregazione, divertimento e, nel contempo, tenere alta l’attenzione sulle tematiche dell’educazione stradale.

Positanonews lo ha seguito per i suoi lettori, ha vinto il Nautico, ma ha vinto sopratutto la solidarietà