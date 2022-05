Sorrento porge l’estremo saluto alla 98enne Ida Sposito Acampora

Sorrento in lutto per la scomparsa della 98enne Ida Sposito Acampora che lascia nel dolore i figli Gianluigi e Gianfranco, le nuore Michelle e Christina ed i nipoti Ida, Gianni e Marco.

La cerimonia funebre si terrà martedì 31 maggio alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di S. Attanasio Vescovo di Priora.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari ai quali porge le più sentite condoglianze per la grave perdita.