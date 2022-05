Sorrento: per il summit “Verso Sud” arriva anche il presidente Mattarella. Manca oramai soltanto l’ufficialità, ma è oramai quasi certo: in occasione del summit “Verso Sud” organizzato dal ministro Mara Carfagna insieme al Forum Ambrosetti, arriverà a Sorrento anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’appuntamento è per il 13 e 14 maggio 2022, presso Villa Zagara. In questa cornice si ritroveranno dieci ministri del governo Draghi, per discutere con prestigiosi ospiti interazioni della “strategia europea per una nuova stazione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”.

Confermati, per il momento, i ministri Mara Carfagna (Sud e Coesione territoriale), Renato Brunetta (Pubblica amministrazione), Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Vittorio Colao (Innovazione tecnologica e transizione digitale), Luigi Di Maio (Affari esteri e Cooperazione internazionale), Daniele Franco (Economia e Finanze), Massimo Garavaglia (Turismo), Mariastella Gelmini (Affari regionali e Autonomie), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Enrico Giovannini (Infrastrutture e Mobilità sostenibili).

A questi si aggiungono ospiti internazionali come Abdel Aziz Abu Hamad Aluwaisheg (Gulf Cooperation Council, Arabia Saudita), Figen Ayan (presidente di MedCruise), Marouane El Abassi (Governatore della Banca Centrale della Tunisia), Adnan Shihab-Eldin (Oxford Institute for Energy Studies, già Segretario Generale dell’Opec).

A dare un contributo significativo sarà il Comitato scientifico composto da Patrizia Lombardi (prorettrice del Politecnico di Torino e presidente della Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile), Stefano Manservisi (Sciences Po) e Maarten Lulof van Aalderen (corrispondente in Italia De Telegraaf e già presidente dell’Associazione stampa estera).