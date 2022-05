Sorrento, paranoie di tanti nonostante sia caduto l’obbligo delle mascherine, lettere anonime per il Salvemini. Le lettere le abbiamo ricevute solo oggi e ci hanno lasciati perplessi, indirizzate a noi ad altri giornali al Ministero dell’Istruzione della Campania e Nazionale alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e Napoli. Si parlava della scelta di far riunioni all’aperto con circa 700 persone, dove si scrive “costringendo i docenti anche cn diverse patologie e verso la pensione ” a ricevere per 3 ore all’aperto i genitori. Insomma poteva dirigente , crediamo sia Patrizia Fiorentino. E’ vero che il Coronavirus Covid – 19 ( e le sue varianti Omicron etc ) sta ancora in giro, ma la paranoia che ha portato questi due anni di pandemia è davvero forte . Allora parliamoci chiaro, carnevale, discoteche, campi di calcio, e ci preoccupiamo di riunioni all’aperto con genitori e docenti o di ripristinare gli incontri in presenza? Allora la prudenza non è mai troppa, e non solo per il virus, ci sono tante patologie per cui è consigliabile lavarsi le mani, stare a distanza etc ( dal tempo degli Ebrei e Gesù Cristo , amen!) , ma lasciamo perdere i giornali e la Procura