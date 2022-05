Sorrento: oggi in Piazza Veniero la manifestazione “Sulla Strada in Sicurezza”, organizzata dai familiari di vittime di violenza stradale. Oggi, sabato 21 maggio 2022, a partire dalle ore 10.30 a Sorrento, in Piazza Veniero, ha preso il via la manifestazione “Sulla Strada in Sicurezza”. Organizzata proprio dai familiari di vittime di violenza stradale, il nostro pensiero non può che andare a Fernanda di Positano e Pietro di Praiano, ed Alfonso di Vico Equense, il giovane trentenne che lo scorso 13 maggio ha perso la vita dopo un fatale schianto sulla Statale Sorrentina.

Giovani vite spezzate, ma non nel cuore dei propri genitori che straordinari stanno portando avanti questa battaglia per la sicurezza della strada.

Sono passati oltre due anni dalla grande manifestazione nazionale per la prevenzione stradale di Roma 2020, la strage stradale non accenna a diminuire, né tantomeno a fermarsi, come era negli obiettivi e nelle speranze che accompagnarono la nostra iniziativa.

Dalla data della manifestazione ad oggi abbiamo dovuto invece contare ancora oltre 4000 vittime e migliaia di feriti gravi e invalidi permanenti. Il nostro accorato appello purtroppo è caduto ancora nel vuoto. Tutto il nostro impegno non è servito a risparmiare alla comunità tragedie e doloro che potevamo e dovevamo evitare.

Le strade sembrano essere diventate ancora di più il luogo dove dare libero sfogo all’ansia e alla frustrazione accumulate in questo drammatico periodo di crisi sanitaria e sociale.

La forma di queste strade, le loro dimensioni, la carena, troppo spesso assenza, di strutture fisiche, strumenti tecnologici, personale e cultura per il controllo e la moderazione delle velocità e dei comportamenti rendono ancora possibile, anzi, fin troppo agevole, ogni più efferata azione di guida.