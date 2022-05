Sorrento, oggi il Consiglio Comunale e la nomina della Giunta: Eduardo Fiorentino tra i nomi. Per oggi, lunedì 30 maggio 2022, a Sorrento è stato convocato in sessione ordinaria il Consiglio Comunale presso la Casa Comunale in Piazza S.Antonino, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Rendiconto esercizio finanziario 2021: esame ed approvazione;

2. EDA Napoli 3, individuazione gestore unico servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati della Penisola Sorrentina – provvedimenti;

3. Riconoscimento di n. 1 debito fuori bilancio relativo al pagamento delle spese di giudizio apettanti all’avv. Esposito Giuseppe – riferimento sentenza Giudice di pace di Sorrento n. 376/2022 – giudizio Schisano Roberta c/ Comune di Sorrento

4. RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA PARCELLA SPETTANTE ALL’AVV. GIUSEPPE GALGANO – SENTENZA TAR CAMPANIA N. 5005/2020 (R.G. N. 414/2001) NONCHE’ ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA R.G. N. 1256/2001 – GIUDIZIO DE GREGORIO NATALE+1 C/COMUNE DI SORRENTO;

5. RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BLANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA PARCELLA A SALDO SPETTANTE ALL’AVV. GIUSEPPE GALGANO – SENTENZA TAR CAMPANIA N. 5006/2020 (R.G. N. 541/2001) – GIUDIZIO DE GREGORIO NATALE C/COMUNE DI SORRENTO;

Prima, però, sarà nominata la nuova Giunta. Infatti, nello scorso mese di marzo, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha revocato ai componenti della giunta comunale le deleghe, che fino a nuovo provvedimento sono restate in carico al primo cittadino.