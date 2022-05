Sorrento, modifica temporanea della circolazione stradale in occasione della manifestazione “Rolex Tre Golfi Sailing Week”

Sorrento. Dal 14 al 21 maggio 2022 nell’area portuale si svolgerà la manifestazione velica “Rolex Tre Golfi Sailing Week”.

Al fine di garantire le opportune condizioni di sicurezza della viabilità veicolare e pedonale, limitare i disagi per la collettività, nonché consentire all’organizzazione richiedente di poter effettuare gli allestimenti e la predisposizione logistica degli spazi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento della manifestazione in sicurezza, si rende necessaria l’adozione di idonei provvedimenti in materia di circolazione stradale in Piazza Marinai d’Italia, via L. De Maio, Piazza T. Tasso e Piazza A. Veniero, nonché su via degli Aranci e sulle strade interdette alla circolazione dei mezzi pesanti.

Per tali motivi il Comune di Sorrento – con Ordinanza n. 131/2022 – istituisce

A) dalle ore 00.00 di sabato 14 maggio alle ore 24.00 di sabato 21 maggio 2022 DIVIETO DI TRANSITO da e verso l’area portuale di Sorrento (Marina Piccola) a partire dall’incrocio di Via L. De Maio con Piazza Sant’Antonino (lato mare); in deroga a tale divieto potranno accedere all’area portuale:

– gli autoveicoli dei residenti possessori di posto auto/moto privati a Marina Piccola ed a via L. De Maio ed i veicoli diretti ai garage/parcheggi privati ubicati in area portuale;

– gli autoveicoli asserviti alla manifestazione velica “Rolex Tre Golfi Sailing Week”, muniti di apposito contrassegno identificativo;

– i taxi, i veicoli n.c.c. (entro i limiti di sagoma previsti) ed il trasporto pubblico locale di linea;

– i veicoli dei servizi di pronto soccorso medico in emergenza, i veicoli delle FF. OO., dei VV. FF. ed i veicoli della nettezza urbana;

– i veicoli a servizio dei soggetti diversamente abili muniti di contrassegno ‘H’, che potranno solo transitare al fine di accompagnare soggetti diversamente abili;

– i veicoli imbarcanti sul trasporto marittimo locale ‘CAREMAR’, limitatamente agli orari di imbarco/sbarco; a tal riguardo i passeggeri delle altre linee marittime portuali potranno accedere agli imbarchi solo a piedi, ovvero attraverso l’ascensore pubblico ubicato in Villa Comunale;

B) dalle ore oo.00 di sabato 14 maggio alle ore 24.00 di sabato 21 maggio 2022 DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE coattiva di tutti i veicoli in Via L. De Maio ed in Piazza Marinai D’Italia, ivi compresa l’area di stazionamento dei TAXI di Sorrento, fatta eccezione per il titolare di concessione ‘H’ di cui allo stallo riservato alla sosta del proprio veicolo munito di relativo contrassegno.

C) dalle ore 00.00 di lunedì 9 maggio alle ore 24.00 di sabato 21 maggio 2022 autorizzazione temporanea, in deroga al divieto vigente, al transito dei mezzi pesanti asserviti alla manifestazione velica, oltre i limiti di portata e di sagoma previsti dalle disposizioni vigenti, su VIA DEGLI ARANCI e sui tratti stradali di collegamento all’area portuale, in ogni caso con l’ausilio di veicolo di staffetta che dovrà esporre ed attivare i prescritti dispositivi di segnalazione luminosa e visiva.