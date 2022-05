Sorrento ( Sorrento ) misure di sicurezza e presidi da Piazza Tasso a Le Sirene e Villa Zagara. Presidente Repubblica con elicottero, visita storica. Mattarella è il primo Presidente della Repubblica in visita ufficiale nella storia della Città del Tasso, prima di lui solo Cossiga è venuto , in visista informale, nella cittadina in Campania. Mattarella arriverà dunque in elicottero al Campo Italia, itanto già sono arrivati molti ospiti per il Forum di domani in primis Mara Carfagna