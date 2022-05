Sorrento: l’elenco degli ammessi al concorso per vigili stagionali. È stato pubblicato da parte del Comune di Sorrento l’elenco dei candidati ammessi (con riserva) al concorso per la formazione di una graduatoria per l’assunzione stagionale di 11 agenti di polizia municipale a tempo parziale al 50 per cento e determinato, per la durata di cinque mesi, eventualmente prorogabili.

Con lo stesso atto è stato stilato anche l’elenco di quelli non ammessi, che contiene solo il nome di una candidata che ha presentato la domanda fuori tempo massimo.

1. ABAGNALE GERARDO, VICO EQUENSE, NA, 30/12/2000, PROT. N. 21126 E PROT. N. 21220 DEL 09/05/2022;

2. ALFANO PASQUALE, CASTELLAMMARE DI STABIA, NA, 05/10/2002, PROT. N. 20475 DEL 04/05/2022;

3. APREA ANNA, CASTELLAMMARE DI STABIA, NA, 13/09/1991, PROT. N. 21212 DEL 09/05/2022;

4. APREDA ANTONIO, SORRENTO, NA, 12/07/1988, PROT. N. 19523 DEL 02/05/2022;

5. ASTARITA GIULIA, SORRENTO, NA, 16/11/1972, PROT. N. 20093 DEL 03/05/2022;

6. BASCO ALFONSINA, SANTA MARIA CAPUA VETERE, CE, 09/02/1992, PROT. N. 21169 DEL 09/05/2022;

7. BASILE PIETRO, VICO EQUENSE, NA, 09/08/1992, PROT. N. 20900 DEL 06/05/2022;

8. BUONOCORE MARIA, VICO EQUENSE, NA, 11/11/1980, PROT. N. 19308 DEL 28/04/2022;

9. CALABRESE CARMELA, GRAGNANO, NA, 29/06/1983, PROT. N. 20919 DEL 06/05/2022;

10. CANNAVALE ANTONINO, VICO EQUENSE, NA, 17/05/1985, PROT. N. 19680 DEL 02/05/2022;

11. CAPOPARDO ELENA, VICO EQUENSE, NA, 22/07/1991, PROT. N. 21200 DEL 09/05/2022;

12. CAPUANO VALENTINA, NAPOLI, NA, 05/06/1988, PROT. N. 18941 DEL 26/04/2022;

13. CAROTENUTO FRANCESCO, VICO EQUENSE, NA, 30/11/1997, PROT. N. 20521 DEL 04/05/2022;

14. CASTELLANO PASQUALE, VICO EQUENSE, NA, 25/01/2002, PROT. N. 21134 DEL 09/05/2022;

15. CAVALIERE MICHELE, CASTELLAMMARE DI STABIA, NA, 17/02/1994, PROT. N. 21214 DEL 09/05/2022;

16. CAVALIERE ROSA, CASTELLAMMARE DI STABIA, NA, 07/08/1995, PROT. N. 21205 DEL 09/05/2022;

17. CIOFFI ANNABELLA, VICO EQUENSE, NA, 05/04/2000, PROT. N. 19744 DEL 02/05/2022;

18. COPPOLA ANNA, VICO EQUENSE, NA, 28/10/1990, PROT. N. 18931 DEL 26/04/2022;

19. CRISCUOLO DAVIDE, VICO EQUENSE, NA, 17/11/1983, PROT. N. 20094 DEL 03/05/2022;

20. CUOMO MARIA ROSARIA, TORRE ANNUNZIATA, NA, 29/01/1983, PROT. N. 20911 DEL 06/05/2022;

21. CUORVO GIUSEPPE, NAPOLI, NA, 25/11/1979, PROT. N. 18922 DEL 26/04/2022;

22. D’ANIELLO ALESSIA, VICO EQUENSE, 26/06/2000, PROT. N. 21685 DEL 11/05/2022 (DOMANDA INVIATA MEZZO POSTE ITALIANE-RACCOMANDATA A/R TIMBRO SPEDIZIONE DEL 06.05.2022);

23. DE FELICE LUIGI, SALERNO, SA, 12/04/1970, PROT. N. 19755 DEL 02/05/2022;

24. DE GENNARO MARIA ROSARIA, CASTELLAMMARE DI STABIA, NA, 07/02/1984, PROT. N. 21165 DEL 09/05/2022;

25. DE MARTINO FRANCESCO, SORRENTO, NA, 25/02/1993, PROT. N. 19228 DEL 28/04/2022;

26. DE PAOLA MADDALENA,OLIVETO CITRA, SA, 10/07/1998, PROT. N. 19322 DEL 28/04/2022 E PROT. N.20040 DEL 03/05/2022;

27. DE PRISCO MICHELE, NOCERA INFERIORE, NA, 28/01/1982, PROT. N. 21222 DEL 09/05/2022;

28. DE SIMONE GIUSEPPE, SORRENTO, NA, 23/11/1966, PROT. N. 19571 DEL 02/05/2022;

29. DI GIOIA AIDA, SORRENTO, NA, 19/08/1997, PROT. N. 21129 E PROT. N.21215 DEL 09/05/2022;

30. DI PALMA AMALIA, VICO EQUENSE, NA, 31/03/1981, PROT. N. 21187 DEL 09/05/2022;

31. DI PALMA CRISTIAN NINO, VICO EQUENSE, NA, 09/02/1991, PROT. N. 20905 DEL 06/05/2022 E PROT. N. 21199 DEL 09/05/2022 ;

32. DI PALMA ROBERTA, POMPEI, NA, 14/12/1995, PROT. N. 21000 DEL 06/05/2022;

33. DI RUOCCO VALENTINA, CASTELLAMMARE DI STABIA, NA, 06/05/1990, PROT. N. 20381 DEL 04/05/2022;

34. FATTORUSSO LUCA, GRAGNANO, NA, 15/04/1991, PROT. N. 20295 DEL 03/05/2022;

35. FEDERICO ANTONIO, TORRE DEL GRECO, NA, 17/07/2001, PROT. N. 20312 DEL 03/05/2022;

36. FERRARO PASQUALE, CASERTA, CE, 18/01/1980, PROT. N. 19548 DEL 02/05/2022;

37. FORTINO MARZIA, SALERNO, SA, 16/03/1967, PROT. N. 21189 DEL 09/05/2022;

38. FRANGIOSO MARIA ANTONIA, TORRE DEL GRECO, NA, 16/06/1994, PROT. N. 21203 DEL 09/05/2022;

39. GARGIULO GIANMARCO, VICO EQUENSE, NA, 16/08/1997, PROT. N. 21211 DEL 09/05/2022;

40. GARGIULO LEONE, NAPOLI, NA, 25/04/2000, PROT. N. 20067 DEL 03/05/2022;

41. IACCARINO LUCA, PIANO DI SORRENTO, NA, 01/11/1990, PROT. N. 20709 DEL 05/05/2022;

42. LA MURA SILVIA, CASTELLAMMARE DI STABIA, NA, 27/11/1985, PROT. N. 19740 DEL 02/05/2022;

43. LEONE VINCENZO, MASSA DI SOMMA, NA, 15/04/1992, PROT. N. 19026 DEL 27/04/2022;

44. LONGOBARDI SIMONE, CASTELLAMMARE DI STABIA, NA, 08/11/2000, PROT. N. 19706 DEL 02/05/2022;

45. MARANO VALAZANO ROBERTO, VICO EQUENSE, NA, 29/07/1997, PROT. N. 19579 DEL 02/05/2022;

46. MARCIANO MARCO, PIANO DI SORRENTO, NA, 06/08/1990, PROT. N. 20657 DEL 05/05/2022;

47. MARULO GAETANO, CASTELLAMMARE DI STABIA, NA, 05/03/1984, PROT. N. 20908 DEL 06/05/2022;

48. MASSA GABRIELE, GRAGNANO, NA, 29/09/1995, PROT. N. 20681 DEL 05/05/2022;

49. NASTRO ALFONSO, SARNO ,SA, 28/01/2001, PROT. N. 20478 DEL 04/05/2022;

50. OLIVIERO GIOVANNA, POLLENA TROCCHIA, NA, 23/03/1995, PROT. N. 20077 DEL 03/05/2022;

51. ORAZZO FRANCESCO, VICO EQUENSE, NA, 13/09/1996, PROT. N. 19750 DEL 02/05/2022;

52. PANE ROBERTO, VICO EQUENSE, NA, 21/07/1992, PROT. N. 21208 DEL 09/05/2022;

53. PEDUTO ALESSANDRO, BATTIPAGLIA, SA, 01/01/1990, PROT. N. 20262 DEL 03/05/2022;

54. POLLIO ALESSANDRO, PIANO DI SORRENTO, NA, 27/05/1994, PROT. N. 19546 DEL 02/05/2022;

55. PRISCO ROSSELLA, PIANO DI SORRENTO, NA, 03/03/1977, PROT. N. 20293 DEL 03/05/2022;

56. PUNZO GIORGIO, MASSA DI SOMMA, NA, 20/05/1996, PROT. N. 19679 DEL 02/05/2022;

57. RAINONE PASQUALE, CASERTA, CE, 28/11/1965, PROT. N. 20390 DEL 04/05/2022;

58. RAPISARDA GIOVANNI, PIANO DI SORRENTO, NA, 17/12/1986, PROT. N. 20625 E PROT. N. 20653 DEL 05/05/2022;

59. RIZZI FILOMENA, TRANI, BT, 03/06/1991 PROT. N. 18944 DEL 26/04/2022;

60. SCIALLA LUDOVICA, VICO EQUENSE, NA, 20/04/1992, PROT. N. 20909 DEL 06/05/2022;

61. STAIANO ANNABELLA, VICO EQUENSE, NA, 08/04/1981, PROT. N. 20603 DEL 05/05/2022;

62. TERRACCIANO MARCO, CASTELLAMMARE DI STABIA, NA, 10/01/1990, PROT. N. 21276 DEL 09/05/2022;

63. TORTORA FORTUNATA, PIANO DI SORRENTO, NA, 31/01/1975, PROT. N. 20138 DEL 03/05/2022;

64. TRONFO AMEDEO, VICO EQUENSE, NA, 30/12/1992, PROT. N. 20069 DEL 03/05/2022;

65. VANACORE CRISTINA, VICO EQUENSE, NA, 28/03/1990, PROT. N. 20229 DEL 03/05/2022;

66. VANACORE VIVIANA, VICO EQUENSE, NA, 14/11/1993, PROT. N. 19691 DEL 02/05/2022;

67. ZANONE ALESSANDRO, BENEVENTO, BN, 24/03/1978, PROT. N. 20230 DEL 03/05/2022;