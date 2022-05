Sorrento, la spiaggia ed il solarium di San Francesco riservati ai residenti. La giunta municipale di Sorrento ha deciso di riservare la spiaggia pubblica di San Francesco “per la stagione balneare 2022, alla fruizione esclusiva e gratuita dei residenti nel Comune, in considerazione delle ridotte dimensioni dell’area demaniale e delle persistenti esigenze sanitarie connesse alla necessità di evitare la diffusione del Covid-19″.

Inoltre, con lo stesso atto è stato deciso, come già avvenuto negli anni precedenti, di destinare “il solarium adiacente la spiaggia comunale di San Francesco alla fruizione esclusiva e gratuita dei residenti nel Comune di Sorrento di età non inferiore a 65 anni, in quanto cittadini particolarmente meritevoli di tutela”.

Sempre con la medesima delibera, infine, si stabilisce che toccherà alla società Sorrento Mare srl, il consorzio dei gestori dei lidi balneari, occuparsi di “servizi di salvataggio, pronto soccorso, pulizia e guardiania nonché all’apertura e chiusura e al controllo accessi durante la stagione balneare 2022 sulla spiaggia”.