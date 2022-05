Sorrento ( Napoli ) Sabato mattina 29 maggio 2022 la manifestazione delle associazioni per il passaggio fra gli stabilimenti per raggiungere il ninfeo romano liberamente a cittadini e turisti di raggiungere il ninfeo sottostante l’hotel Syrene. Dal Porto di Sorrento a Marina Piccola associazioni e cittadini hanno manifestato fra gli stabilimenti balneari con il movimento civico “Conta anche tu”, l’associazione “La Grande Onda”, Verdi ambienti e società e l’associazione “I cittadini contro le mafie e la corruzione”. C’è scontro sull’esistenza del percorso l’ingegnere Alfonso Donadio, responsabile del Comune , non riscontra documentazione a supporto dell’esistenza del percorso , mentre i manifestanti ritengono che in passato ci sia stato. Intanto per un giorno ci si è riappropriati del diritto di poter ammirare i ninfei della villa romana di Agrippa Postumo

Nel video sulla pagina della Grande Onda l’intervista di Rai Tre Campania a Rosaria Iaccarino “Non c’è rancore contro nessuno, chi lavora va rispettato, ma non deve ledere i diritti degli altri”. Una dichiarazione condivisibile da Positanonews, la nostra posizione è questa, rispetto per gli imprenditori e i lavoratori che sia chiaro, assolutamente , anzi dopo due anni di pandemia ci auguriamo che lavorino al meglio possibile, ma condividiamo le battaglie di chi vuole consentire alla collettività di usufruire dei beni pubblici.