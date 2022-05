Sorrento, la festa e processione di Sant’Antonino dei “giardinieri”. Il sindaco Coppola “Che emozione straordinaria” Così il post sui social network il sindaco Massimo Coppola, su Facebook, instagram, twitter e you tube i video di Positanonews Dopo due anni torna la festa di Sant’Antonino dei “giardinieri” dedicata agli agricoltori.

In processione anche il Crocefisso rivestito simbolo della della fede sorrentina ma anche di affidamento in particolari occasioni come guerre ed epidemie.

È un momento delicato, ritrovarci uniti oggi significa riscoprire il valore dell’unità, della comunità.