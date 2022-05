Sorrento, la devozione a Santa Rita venerata nella Chiesa di San Francesco

Sorrento. Oggi si celebra la solennità di Santa Rita da Cascia, una tra le sante più venerate ed amate dagli italiani. Nella Chiesa dedicata a San Francesco, adiacente lo storico Chiostro, è custodita una bellissima statua della Santa che per tutto l’anno si trova nella prima cappella a sinistra e che raccoglie le preghiere di tantissimi fedeli che si inginocchiano con devozione ai suoi piedi.

Oggi, in occasione della festività, la statua è stata posta ai piedi dell’altare principale circondata da tantissime rose e da un cestino in cui si trovano delle bustine con i petali delle rose benedette che i fedeli possono prendere e portare con sé in segno di devozione.

E sono tantissimi i sorrentini e non solo che da stamattina hanno varcato la soglia dell’antica chiesa per onorare la Santa e sicuramente fino a questa saranno ancora in molti ad entrare in chiesa per un momento di preghiera.

(video di Lucio Esposito e Sara Ciocio)