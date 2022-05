Sorrento: installato un defibrillatore all’esterno della Chiesa di Priora. All’esterno della Chiesa dedicata a Sant’Attanasio situata a Priora, frazione collinare di Sorrento, è stato installato un defibrillatore. Donato alla comunità dall’assessore Rosa Persico, l’apparecchio consentirà di intervenire in maniera rapida in caso di arresto cardiaco non soltanto dei fedeli che seguono le funzioni in chiesa, ma anche per tutti gli abitanti della zona.

Un’iniziativa particolarmente apprezzata dai residenti di una zona di Sorrento che dista una decina di chilometri dal presidio ospedaliero di Sant’Agnello, che rappresenta la base di partenza delle ambulanze. In caso di necessità, soprattutto nel pieno della stagione turistica, un mezzo di soccorso rischia di non raggiungere in tempo chi dovesse essere malauguratamente colpito da un blocco cardiorespiratorio.