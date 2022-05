Sorrento, inaugurata in Via degli Aranci la nuova succursale di Banca Sella

Sorrento. Inaugurati i nuovi spazi della succursale Banca Sella in Via degli Aranci 149. Nei nuovi uffici, caratterizzati da uno stile moderno e razionale, i clienti di Banca Sella possono ricevere consulenza sulle loro diverse esigenze finanziarie, da quelle quotidiane a quelle più complesse, sia a livello familiare sia legate alla gestione aziendale.

All’interno della succursale, oltre ai tradizionali sportelli per l’operatività, sono a disposizione dei clienti spazi dedicati alla consulenza, una postazione per accedere al proprio servizio internet banking, nonché un’area adibita a caffetteria e accoglienza e un terminale Atm evoluto che permette ai clienti di prelevare denaro, versare contanti e assegni sul proprio conto e fare altre operazioni di pagamento 24 ore su 24.

«La nuova succursale – afferma Gennaro Crescenzo, Responsabile Territorio Sud di Banca Sella – rappresenta un importante segnale della nostra presenza in questo territorio tradizionalmente caratterizzato da un tessuto imprenditoriale solido e da un’economia in crescita. Il nostro impegno è quello di affiancare quotidianamente i nostri clienti e soddisfare le loro esigenze, supportando così di conseguenza l’economia di tutta la penisola sorrentina».

Quella di Sorrento è la quarta succursale di Banca Sella nella provincia di Napoli e la quattordicesima in Campania. A Salerno è inoltre presente Sellalab, il centro di innovazione del gruppo Sella che ha l’obiettivo di supportare i processi di open innovation e di trasformazione digitale di imprese e startup, già presente anche a Biella, Milano, Padova e Lecce.