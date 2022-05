Sorrento, in Via Talagnano lavori di scavo per un tronco di linea elettrica. Divieto di transito dal 9 al 20 maggio

Sorrento. Al fine di poter realizzare lavori di scavo su suolo pubblico per la costruzione di un nuovo tronco di linea elettrica Bassa Tensione in via Talagnano a seguito di una nuova richiesta di allaccio il Comune – con Ordinanza n. 132/2022 – istituisce temporaneo divieto di transito veicolare dal 9 al 20 maggio 2022, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in via Talagnano, dall’intersezione con via Rivolo S. Antonio sino a via Talagnano.

Stabilisce, altresì, che durante le ore di tale divieto, compatibilmente con la prioritaria garanzia delle condizioni di sicurezza, la ditta incaricata dei lavori provvederà a garantire finestre temporali di circolazione veicolare – da rendere note all’utenza con la necessaria segnaletica e di preavviso da collocare all’inizio della strada.