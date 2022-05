Sorrento, il sindaco Massimo Coppola ritorna da Roma dove ha definito i dettagli del Forum Ambrosetti “Verso Sud”

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola annuncia con un post sul suo profilo Facebook: «Sono di ritorno da Roma. Soddisfatto e concentrato. Abbiamo definito gli ultimi dettagli del Forum Ambrosetti dal titolo “Verso Sud”, promosso dal Ministero guidato da Mara Carfagna, che sarà ospitato a Sorrento il 13 e 14 maggio. La nostra città sarà in quei giorni il centro della politica e dell’economia del Paese, con ospiti di primissimo livello che accoglieremo al meglio. Ancora una volta tutti gli occhi saranno puntati su Sorrento e ne siamo orgogliosi!».

L’evento è promosso dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna e da The European House – Ambrosetti e si pone l’obiettivo, come dichiarato dalla Carfagna, “di voltare pagina rispetto al vecchio racconto del Mezzogiorno marginale e assistito per valorizzare le risorse e i progetti che qualificano il Sud come luogo dove è conveniente vivere, fare impresa, investire”.

Gli ospiti di Sorrento si confronteranno sulla base di un primo ‘Libro bianco’ per le strategie di crescita e di cooperazione del Mediterraneo, focalizzato su 8 aree:

– il ruolo centrale dell’economia del mare per la competitività, attrattività e crescita del Sud Italia e del Mediterraneo;

– i nuovi corridoi energetici e la sfida della green transition come cardini del Mediterraneo del futuro;

– gli investimenti infrastrutturali e il nuovo modello di valutazione per dispiegarne gli effetti positivi;

– lo sviluppo del settore turistico a beneficio dei territori, per un Sud più attrattivo nel Mediterraneo;

– le specializzazioni produttive nelle nuove catene globali del valore;

– il Sud Italia come centro di competenze per le Università dell’area del Mediterraneo;

– la comunicazione della nuova visione e del nuovo ruolo per il Sud Italia;

– la governance necessaria per realizzare la nuova visione e massimizzarne i benefici.