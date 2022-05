Sorrento, il presidente Sergio Mattarella visto da vicino vicino

“Che emozione ospitare a Sorrento il Presidente Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi. Momento storico per la città, Sorrento capitale del Mediterraneo”. Sono le parole del Sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, in occasione del meeting “Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, tenutosi nella villa Zagara di Sorrento il 13 e 14 maggio 2022.

Voluto dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e realizzato da The European House-Ambrosetti, il forum ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, del Presidente della Camera, Roberto Fico, e di numerosi Ministri del governo italiano (Renato Brunetta, Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Luigi Di Maio, Giancarlo Giorgetti, Enrico Giovannini, Daniele Franco, Mariastella Gelmini), di business leader e opinion maker dei Paesi dell’area mediterranea, accolti da tutti i Sindaci della Penisola sorrentina, assieme al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e al Sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi. Si è trattato di un focus sulle potenzialità del Mezzogiorno e le strategie d’azione per la sua crescita nel delicato periodo post-pandemia con le risorse del Pnrr, rendendolo protagonista della green transition, della movimentazione delle merci e del crocierismo con i suoi porti, del rilancio dell’economia e del turismo.

E’ la prima volta nella storia che Sorrento ospita il Capo dello Stato in visita ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Un motivo di grandissima soddisfazione per l’amministrazione comunale e per noi cittadini della Penisola sorrentina. E anche l’opportunità di vedere da vicino vicino il nostro amato Presidente e conoscerlo meglio al di là dell’ufficialità.

Sergio Mattarella è nato a Palermo il 23 luglio 1941: compirà dunque 81 tra poco più di due mesi. Li porta con l’austera disinvoltura della sua terra baciata dalla luce. Del segno zodiacale del Leone, Mattarella ne reca alcune tipiche caratteristiche astrologiche quali istintivo carisma, energico dinamismo, naturale autorità, maestoso distacco. Cosa che emerge dal suo stellare curriculum accademico e politico. Ma è anche una persona estremamente schiva, retta, taciturna, calma e riservata. Colpiscono in lui il rigore estremo, l’eccellenza nello studio, la sconfinata cultura, e nello stesso tempo l’umiltà, la modestia e la semplicità. La politica l’ha respirata sin dalle fasce: era il quarto figlio di Bernardo Mattarella (1905-1971), politico democristiano ben 5 volte Ministro tra gli anni ’50 e ’60, e Maria Buccellato (1907-2001), entrambi di Castellammare del Golfo (Trapani). Quando era ragazzo, la famiglia si trasferì a Roma per gli impegni politici del padre. Lì si diplomò al religiosissimo Liceo classico San Leone Magno di Roma. Laureatosi in Giurisprudenza nel 1964, a 23 anni, all’Università “La Sapienza” di Roma con il massimo dei voti e la lode, è stato docente di Diritto Parlamentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo fino al 1983, quando è entrato alla Camera dei Deputati, dove è rimasto per 7 legislature, fino al 2008, occupandosi, nelle apposite Commissioni, di Affari costituzionali, Affari esteri, Legislazione, Riforme istituzionali, terrorismo e stragi, mafia. Già Ministro dei Rapporti con il Parlamento e in seguito della Pubblica Istruzione e poi Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Difesa, Giudice costituzionale, dal 31 gennaio 2015 è Presidente della Repubblica per il primo mandato e dal 29 gennaio 2022 per il secondo mandato. E’ il primo siciliano a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica.

A tante soddisfazioni nella vita pubblica hanno fatto da contraltare profondi lutti privati. Dei suoi tre fratelli, la sorella Caterina morì di ictus il 30 giugno 2015; il fratello Piersanti nel 1980 fu assassinato da Cosa nostra mentre era Presidente della Regione Sicilia; l’altro fratello, Antonino, vittima di guai giudiziari, vive con i suoi 47 cani alle pendici dell’Etna. L’amatissima moglie, Marisa Chiazzese, sposata nel 1966, è deceduta di cancro nel 2012. Per questo motivo Mattarella è sensibilissimo al tema della ricerca contro il cancro e del volontariato a favore degli ammalati. Marisa era la figlia dell’ex Rettore dell’Università di Palermo. Il fratello Piersanti aveva sposato la sorella di lei, Irma. Il Presidente ha avuto tre figli: Bernardo Giorgio, anche lui come il padre dedito alla carriera universitaria di Giurisprudenza e politico-istituzionale; Laura, avvocato, che, sposata e madre di tre figli, è sempre accanto al padre al posto della madre negli eventi di rappresentanza nella qualità di Consorte Supplente (come fecero la figlia di Saragat e di Scalfaro); Francesco. Della vita privata del Presidente si sa poco: che ama il calcio (è tifoso del Palermo), che predilige montagna al mare (si dice non sappia nuotare!), che è appassionato di tecnologia e di storia americana contemporanea e che gli piacciono i gatti, in particolare di quelli persiani dal folto pelo. Il suo spirito è profondamente religioso, è un cattolico fervente e devoto della Chiesa. Non ama la cantante Madonna con le sue provocazioni: infatti giudicò gli show della cantante in occasione dell’arrivo in Italia del suo “Blond Ambition tour” nel 1990 di “scarso contenuto artistico”, considerando “un’offesa al buongusto” l’uso in scena di simboli ed emblemi religiosi. Chiamato “Sergiuzzo” dagli affetti più cari, ha subito anche in gioventù dalle persone a lui più vicine il soprannome di “Martirella”, in virtù dell’espressione seria e malinconica.

