Sorrento. Il nuovo direttivo Aicast ricevuto al Palazzo Municipale

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha ricevuto al Palazzo Municipale una delegazione della nuovo direttivo dell’Aicast Sorrento guidato dalla presidente Paola Di Leva.

Al centro dell’incontro, i progetti per i prossimi mesi e gli obiettivi dell’associazione datoriale per l’organizzazione per lo sviluppo del tessuto economico, la promozione delle attività, la tutela e la difesa degli interessi di tutti gli operatori commerciali.

Paola Di Leva, imprenditrice, che vanta al suo attivo esperienze amministrative come assessore al Turismo del Comune di Sorrento, ha presentato al primo cittadino il direttivo composto da Mario Colonna, albergatore, delegato Turismo Aicast macroarea penisola sorrentina, Sonia Notturno, commerciante, Teresa Tortora, imprenditrice e Mario Rosina, operatore marittimo.

“La mia squadra è composta da persone che ho voluto fortemente con me – ha spiegato – Ognuno nella sua peculiarità è pronto a dare il suo contributo nel comune intento di supportare, tutelare ed aiutare a crescere tutte le categorie produttive rappresentate dalla nostra associazione. L’incontro con il sindaco Massimo Coppola, tenutosi all’insegna della massima cordialità, ha dato inizio ad una collaborazione con l’amministrazione che sarà sicuramente costruttiva. Sorrento sta rivedendo la luce dopo 18 mesi di buio, e noi di Aicast vogliamo essere uno dei motori trainanti di questa rinascita attingendo a tutte le risorse possibili in collaborazione con il Comune di Sorrento, la Camera di Commercio di Napoli e la Regione Campania”.