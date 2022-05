Sorrento, Il Fatto Quotidiano “Lello il sensitivo membro dello staff del sindaco Massimo Coppola” . Oggi sul giornale di tiratura nazionale una nomina particolare , secondo Vincenzo Iurillo, prima firma in Campania del giornale di Marco Travaglio , di Sant’Agnello. Fra lo staff c’è stato e ci sono giornalisti della Penisola Sorrentina, come Fabrizio Guastafierro, storico direttore de Il Golfo, e Francesco Di Maio, di Vico Equense, fondatore del settimanale della Penisola Sorrentina Agorà, e non c’è niente di strano. Ha colpito , invece, la nomina di un “sensitivo”, o perlomeno una persona che si professa tale nei suoi video, come Raffaele Guida, che si vede essere molto positivo e simpatico. Qualcuno ha delle perplessità, ma sicuramente al Comune starà a fare altro. Anche se a dire il vero, se è bravo, ci vuole davvero un sensitivo per orientarsi e programmare la stagione turistica , chi poteva prevedere due anni di pandemia da Covid o la guerra Russia Ucraina , con il coinvolgimento della NATO, che sta mettendo in difficoltà tutta l’ Europa e il Papa che scende in campo mentre c’è chi invoca le profezia della Madonna di Fatima, Lourdes e gli annunci di Medjugorie?

Le strade della politica, e degli incarichi fiduciari in politica, sono varie e variegate. Ma non si ricordano precedenti di un sindaco che abbia chiamato nel suo staff, per curare la comunicazione e le relazioni istituzionali, un “operatore esoterico, veggente, cartomante, specializzato in problemi sentimentali”, come si legge su una delle pagine social del nominato. […]

