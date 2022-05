Sorrento, il cordoglio del giornalista Antonino Siniscalchi per la scomparsa di Linda Acanfora

Sorrento piange la scomparsa di Linda Acanfora. Profondo il cordoglio per la sua dipartita e tra i messaggi in sua memoria pubblichiamo quello del giornalista Antonino Siniscalchi: «Il carattere determinato si è spento lentamente. Ha lottato come una leonessa, con una eleganza che non lasciava spazio alla sofferenza.

Una Donna forte, una Donna che ha affrontato con grande dignità l’itinerario della malattia.

Linda Acanfora si è spenta oggi lasciando un ricordo senza tempo, una immagine solare e un sorriso che non ha mai sfumato nel dolore che l’ha assalita giorno dopo giorno.

Un pensiero commosso nel ricordo del Papà Bruno, che l’ha preceduta nell’ultimo viaggio che ci riserva la vita terrena, l’Amico che abbiamo sempre commemorato nei nostri incontri nel tempo».

Il rito di commiato sarà officiato martedì 3 maggio alle ore 15.30 nella Basilica di S. Antonino.