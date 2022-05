Sorrento, Forum per il Sud con Mattarella e Draghi a Villa Zagara rischiava di saltare e non per il traffico

Sorrento ( Napoli ) . Forum per il Sud ha rischiato di saltare e non per il traffico, come scrive Il Fatto Quotidiano a firma di Vincenzo Iurillo a Villa Zagara sono emerse contestazioni per possibili abusi edilizi per cui il Comune ha emesso delle ordinanze di demolizione . Il dietro le quinte racconta di una notte in cui si rischiava di far saltare lo storico summit di Villa Zagara, la prestigiosa location che ha ospitato , il 13 e 14 maggio a Sorrento, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Roberto fico, il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi e ben sette Ministri, per la prima edizione del forum “Verso il Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del mediterraneo”, coluto da Mara Carfagna politicamente. Il “deus ex machina” di questo prestigioso evento per la Città del Tasso è stato , a detta di molti, Nino Apreda . Il giorno prima i sopralluoghi poi Donadio alla fine, dopo aver preso riscontro dei sopralluoghi, dopo l’evento, ha fatto un’ordinanza, sotto i riflettori i l0cali depositi e varie, di diniego di un condono. La struttura sarebbe stata acquistata dal Tribunale di Torre Annunziata nel 2018, ora spetterà probabilmente al Tar Campania poi stabilire se ci sono stati degli abusi, quando sono stati fatti, e se questi sono sanabili