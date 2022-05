Sorrento fissa le tariffe massime per noleggio sdraio, lettini ed ombrelloni negli arenili di Marina Grande e Marina di Puolo

Il Comune di Sorrento – con Delibera n. 93/2022 – al fine di calmierare i prezzi ed evitare possibili speculazioni a danno dell’utenza ha fissato le tariffe massime che i subconcessionari delle aree demaniali di Marina Grande e di Marina di Puolo, così come risulteranno individuati a seguito dell’espletamento da parte dell’Ufficio Patrimonio delle procedure ad evidenza pubblica, ferma restando la libera e gratuita fruizione pubblica delle aree e dei restanti servizi, dovranno applicare per il noleggio di sdraio, lettini ed ombrelloni ai richiedenti tali servizi, con assoluto divieto di applicare maggiori importi.

Tariffe per i residenti:

– sdraio: 4,00 euro al giorno per ciascuna sdraio;

– lettini: 5,00 euro al giorno per ciascun lettino;

– ombrelloni: 5,00 euro al giorno per ciascun ombrellone.

Tariffe per i non residenti:

– sdraio: 6,00 euro al giorno per ciascuna sdraio;

– lettini: 7,00 euro al giorno per ciascun lettino;

– ombrelloni: 7,00 euro al giorno per ciascun ombrellone.