Sorrento, due risse nel by night, un accoltellamento e incidenti. Lavoro enorme per l’Ospedale. Finita l’emergenza per la pandemia del Covid, ricomincia l’emergenza per il pronto soccorso e per il 118 di Sorrento con i medici questa volta eroi per affrontare diecimila emergenze, e lo abbiamo visto con i nostri occhi.

Sabato notte fuori dai locali del by night due risse, una in Via Pietà, e poi una anche verso Piazza Veniero, incidenti vari ed emergenze da codice rosso anche dalla vicina Positano e Praiano in Costiera amalfitana, mentre ricordiamo che il pronto soccorso di Vico Equense è chiuso.

Il ferito è di Pimonte , o Agerola. L’episodio più grave ha visto coinvolti ragazzi dei Monti Lattari e di Castellammare di Stabia. Per fortuna nulla di grave, ma da segnalare questa emergenza del pronto soccorso e dell’Ospedale che va potenziato in tutti i suoi reparti e ci vorrebbe già da ora il servizio di traduzione in inglese vista la marea di turisti che stanno arrivando.