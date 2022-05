Sorrento, dopo l’appello del sindaco Coppola aumentano i treni della Circumvesuviana. Si aumentino anche le corse SITA per Amalfi

Sorrento, dopo l’appello del sindaco Coppola aumentano i treni della Circumvesuviana. Si aumentino anche le corse SITA Eav, infatti, ha annunciato un incremento, nei giorni festivi, dei treni a tripla composizione (cioè con tre vagoni) lungo la linea NapoliSorrento: passeranno dagli attuali 14 a 28. A Sorrento, Vico Equense, Castellammare di Stabia e Pompei potenziati anche i controlli . Mentre dal lato Napoli si cerca di migliorare con i collegamenti, che sono in condizioni di sovraffollamento incivili ed intollerabili , nell’altra area turistica che collega la Penisola sorrentina alla Costiera amalfitana i trasporti pubblici sono al collasso . Dovrebbero aumentare anche le corse SITA per Positano, Praiano e Amalfi e i collegamenti fra i comuni della Riviera, Sant’Agnello, Piano e Meta, che sono rarissimi visto che la SITA predilige il percorso Sant’Agata di Massa Lubrense Colli di San Pietro per poi arrivare alla S.S. 163 Amalfitana. Altra richiesta che noi di Positanonews facciamo ai sindaci e di limitare la circolazioni di grandi tir e autobus sul Corso Italia.