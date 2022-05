Sorrento: De Luca dà forfait e fa tardi con Draghi. La colpa? Del traffico. Un retroscena sul presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, raccontato da Simona Brandolini sul Corriere del Mezzogiorno. Il governatore stava per non arrivare in tempo a Sorrento da Napoli per Draghi, mentre ieri non era presente al Forum delle Regioni

Da Sorrento, in avvio della seconda giornata del forum Verso Sud, il ministro dell’Economia Daniele Franco invita a considerare nella giusta ottica i fondi del Pnrr. «Non basteranno sei anni per consentire al Mezzogiorno di riassorbire il ritardo. Occorre guardare a un tempo più lungo». Il ministro effettua l’esempio degli asili nido. «Il Piano consentirà la costruzione, ma intorno a ogni intervento del Pnrr c’è una filiera che deve essere attivata». Ma la notizia che è destinata a far discutere in questa giornata si diffonde intorno alle 11.10, a venti minuti dall’incontro programmato tra tutti i governatori delle Regioni del Sud: Vincenzo De Luca dà forfait e non vi parteciperà. Dietro la sua assenza non meglio specificati motivi «di carattere personale»

Fatto sta che avrebbe detto di voler spostare evento a Salerno, il no comment del sindaco di Sorrento Massimo Coppola.