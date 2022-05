Sorrento, contributi speciali per famiglie disagiate al fine di sostenere le attività familiari e i canoni di locazione anno 2022

Il Comune di Sorrento ha indetto avviso pubblico per la concessione dei contributi speciali per famiglie disagiate al fine di migliorare le attività familiari e sostenere i canoni di locazione anno 2022, gestito solo con fondi comunali, in favore dei soggetti titolari di contratti ad uso abitativo nel Comune di Sorrento, regolarmente registrati.

1. REQUISITI

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, alla data della pubblicazione del presente avviso pubblico, pena la non ammissione al contributo:

– essere titolare per l’anno 2022, quindi intestatario, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato (in regola con il pagamento dell’imposta di bollo se dovuta) non di un immobile di proprietà comunale;

– essere in possesso di certificazione ISEE Ordinario in corso di validità rilasciato nell’anno 2022 non superiore a Euro 9.000,00;

– il titolare del contratto deve essere residente (e non domiciliato) da almeno 10 anni nel Comune di Sorrento. I 10 anni potranno anche essere non continuativi, purché il cumulo degli anni di residenza sia di 10 anni. Le autodichiarazioni saranno soggette a controllo.

2. FONDI COMUNALI

Il Comune ha stanziato per il contributo in oggetto Euro 75.000,00

3. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

La selezione dei beneficiari, fermi restando i requisiti di ammissione, di cui all’art.1, avverrà mediante la formulazione di un elenco di idonei fino all’esaurimento della disponibilità finanziaria massima, di cui all’art. 2. L’ammontare del contributo economico per ciascun avente diritto verrà calcolato sulla base del numero di richieste pervenute rispondenti ai requisiti fino ad un valore massimo pari al canone mensile pagato da ciascun beneficiario.

4. GESTIONE DELL’AVVISO PUBBLICO

In esecuzione all’avviso pubblico si procederà nel seguente modo:

– ricognizione delle buste arrivate entro i termini ed apertura delle stesse

– stesura della graduatoria provvisoria

– eventuale comunicazione ai richiedenti del contributo di rettifiche per le istanze incomplete e richiesta di integrazione di documenti, con la precisazione che gli atti richiesti devo pervenire all’ufficio interessato al procedimento entro 7 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l’esclusione del beneficio

– dopo l’integrazione della documentazione richiesta, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà a redigere un elenco definitivo da rendere pubblico

– si precisa che per quanto previsto dall’avviso pubblico si invieranno gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per il territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti circa i redditi effettivamente percepiti.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere presentate utilizzando solo l’apposito Modulo predisposto dal Comune scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Sorrento (www.comune.sorrento.na.it) o da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in Piazza Sant’Antonino, 14, il martedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00, o il mercoledì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 (per info è possibile contattare il numero 081.5335203/081.5335298). Le istanze possono essere consegnate in busta chiusa, insieme alla documentazione di cui al successivo punto 7), indicando la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO – Contributi speciali per famiglie disagiate al fine di migliorare le attività familiari e sostenere i canoni di locazione anno 2022” in una delle seguenti modalità:

– all’Ufficio Protocollo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12 entro la data del 8 giugno 2022

– a mezzo raccomandata AR, entro la data 8 giugno 2022 (farà fede la data del timbro postale), pena l’esclusione, al seguente indirizzo: Ufficio Servizi Sociali- Comune di Sorrento, Piazza Sant’Antonino 14 – Sorrento 80067, indicando la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO- Contributi speciali per famiglie disagiate al fine di migliorare le attività familiari e sostenere i canoni di locazione anno 2022”

In alternativa: inviando entro la data del 8 giugno 2022 una e-mail da un indirizzo di posta certificata (PEC) all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.sorrento.na.it (si raccomanda di inviare documenti chiari e leggibili

6. DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione:

– fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento di chi produce la domanda che deve essere obbligatoriamente anche l’intestatario del contratto

– copia del contratto di locazione regolarmente registrato con i dati di registrazione dello stesso

– copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione CON MARCA DA BOLLO o in alternativa copia del bonifico bancario o vaglia postale attestante l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità dell’anno 2022 (da gennaio 2022 a maggio 2022)

– ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F24 o copia della raccomandata con cui il locatore comunica all’inquilino di aver aderito alla cedolare secca a meno che nel contratto di locazione sia espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone. Si precisa che gli adempimenti economici verso l’Agenzia delle Entrate devono essere regolarmente versati altrimenti il Comune segnalerà all’Agenzia delle Entrate i cittadini inadempienti e la domanda di accesso al contributo verrà automaticamente rigettata

– certificazione ISEE in corso di validità rilasciato nell’anno 2022

– dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – anno 2022

– per i cittadini stranieri attestazione di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolto nel territorio del Comune di Sorrento

– autocertificazione circa la fonte di sostentamento per sé e per tutti i componenti maggiorenni del proprio nucleo familiare, prevista dall’avviso pubblico, qualora il richiedente sia soggetto senza fonte di reddito (ISEE 0)

– autodichiarazione della residenza da almeno 10 anni (se i 10 anni non sono continuativi deve essere ricostruito l’arco temporale dei 10 anni specificando i periodi di residenza a Sorrento e quelli di residenza negli altri comuni) si precisa che il cittadino deve, nell’autocertificazione prodotta, ricostruire i periodi in cui è stato residente a Sorrento, quindi devono essere specificate le date

– fotocopia chiara e leggibile del codice IBAN per conti correnti bancari e postali (si precisa che non è valido l’IBAN del libretto postale)

7. CASI PARTICOLARI

– In caso di decesso del beneficiario, il contributo con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di affitto, regolarmente presentate, è assegnato agli eredi, individuati in base alla disciplina civilistica, in possesso di opportuna certificazione da presentare al Comune.

– In caso di trasferimento in altro Comune, sarà possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

8. CONTROLLI E SANZIONI

L’Amministrazione invierà gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Tutte gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo in merito alle tematiche di tutela del diritto alla riservatezza possono essere richiesti a mezzo e[1]mail al RUP di procedura, dott.ssa Francesca Scannapieco, indirizzo e-mail: servizisociali@comune.sorrento.na.it. Il Comune di Sorrento tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, il Comune di Sorrento, quale Titolare del Trattamento, anche per questioni di economicità nella gestione amministrativa, dispone i dati personali dei partecipanti a detto avviso potrà essere affidato o specifico rup o, previa sottoscrizione di apposito accordo, in capo ad un responsabile esterno del trattamento che curerà la formazione degli archivi informatici e cartacei e la conservazione ed archiviazione dei dati che, comunque, saranno sempre trattati ed elaborati secondo le disposizioni e modalità impartite dal medesimo titolare; più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate al punto 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi ne saranno trasferiti all’esterno, ovvero in Paesi Extracomunitari. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti del Comune di Sorrento, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. Il Titolare, oltre che il Responsabile esterno, potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso alla Pubbliche Autorità, all’Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente determinano, l’inammissibilità o l’esclusione della proponente dalla partecipazione all’Avviso.

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l’esercizio di alcuni diritti, tra cui:

– il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016) il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);

– il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);

– il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);

– il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);

– il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).

Titolare del trattamento è il Comune di Sorrento. Il DPO (Data Protection Officer) può essere contattato all’indirizzo e-mail: sisteminformativi@comune.sorrento.na.it (Ing. Andrea Colonna, recapito telefonico 0815335293, giorni dispari). Per l’esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

10. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall’impugnativa/esecuzione del presente avviso che vedano titolare di giurisdizione il Giudice Amministrativo è competente il T.A.R. Campania, Napoli, ricorsi entro gg. 60; per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente avviso che vedano titolare di giurisdizione il Giudice Ordinario è competente il Tribunale Civile di Torre Annunziata, ovvero il Giudice di Pace di Sorrento, termini di Legge connessi alla tipologia di azione esercitata.