Sorrento, continuano gli appuntamenti per il riciclo con gli istituti scolastici. “Continuano gli appuntamenti promossi dalla società Penisolaverde di didattica del riciclo con gli istituti scolastici di Sorrento. Questa mattina (gli incontri procederanno anche venerdì mattina) presso l’isola ecologica di Via San Renato gli alunni hanno potuto prendere atto di come funziona il ciclo di raccolta e differenziazione dei rifiuti cittadini” – ci fa sapere il presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, in prima linea per l’ambiente.

Foto 3 di 9

















“Oggi non dobbiamo più parlare di rifiuti ma di risorsa! Questo deve essere un imperativo per il futuro per una nuova concezione ecosostenibile del nostro territorio”.