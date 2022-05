Sorrento – Casertana finisce a reti inviolate. Partita senza infamia e senza lode quella della 35esima giornata di campionato di serie D allo stadio Italia. Poco gioco e molta fisicità tra le due squadre, ma soprattutto tanta scontentezza dei supporters rossoneri che si fanno sentire con lo striscione “I tifosi meritano rispetto”. Anche i casertani non hanno apprezzato il risultato finale perché, come ha detto il tecnico Feola a fine gara, “Con il Rotonda bisognerà assolutamente vincere per puntare ai playoff”.

Sorrento: Del Sorbo, Rizzo, Acampora, Virgilio, Cacace, Mansi, La Monica, Selvaggio, Ripa, Gargiulo, Petito. A disposizione: Pinto, Ferraro, Manco, Di Palma, Schettina, Carrotta, Mezavilla, Tedesco, Cassata. Allenatore: Cioffi

Casertana: Carotenuto, Rainone, Vacca (61′ Carannante), Felleca (58′ Kosovan), Monti, Feola, Munoz, D’Ottavi, Diaz (70′ Vicente), Favetta, Colacicchi. A disposizione: Bovenzi, Salto Damian, Cusumano, Tufano, Nicolau, Maresca. Allenatore: Feola

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea

Ammoniti: La Monica (S), Vacca, Rainone, Kosovan (C)